Главу новосибирской ИФНС арестовали по делу о взятке в 300 тысяч

Начальника Межрайонной инспекции ФНС № 17 по Новосибирской области Антона Хорошмана отправили в СИЗО по делу о получении взятки в крупном размере. Под стражей он пробудет как минимум до 5 декабря 2026 года.

По версии следствия, с марта по май 2020 года Хорошман получил через посредника 300 тыс. рублей в интересах коммерческой организации. За эти деньги он должен был уменьшить сумму налоговых доначислений и штрафа по результатам выездной проверки.

Дело возбуждено по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ. Сам Хорошман просил суд не заключать его под стражу, однако инстанция учла его служебное положение, доступ к документам и знакомство со свидетелями. Суд посчитал, что на свободе обвиняемый может скрыться либо помешать расследованию.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Новосибирской области. Сейчас следователи продолжают собирать и закреплять доказательства по делу.

Хорошман указан на сайте ФНС как начальник Межрайонной инспекции № 17. Среди направлений её работы — урегулирование задолженности и представление интересов государства в делах о банкротстве.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева по подозрению в получении взятки. Минобороны заявило, что оказывает следствию максимальное содействие. Васильев возглавляет парк с марта 2026 года, а до этого руководил Кировской областью, Росреестром и работал аудитором Счётной палаты.