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Опубликовано 7 октября, 20:14

Главу парка «Патриот» Васильева отправили под домашний арест до 5 декабря

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Хамовнический суд Москвы отправил генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева под домашний арест на два месяца — до 5 декабря. Он проходит по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили два источника, знакомые с решением суда.

Васильева подозревают по эпизоду о получении 18 млн рублей от гендиректора и учредителя компании «Гермес» Евгения Мариева. По версии следствия, деньги могли быть процентом от фактической оплаты работ по контрактам парка.

В декабре 2025 года «Патриот» заключил с «Гермесом» контракты более чем на 1,4 млрд рублей на инженерно-техническое и санитарное обслуживание объектов парка и его филиала в Кронштадте. Следствие считает, что руководство парка обеспечивало компании покровительство, содействовало заключению новых контрактов и не препятствовало исполнению уже заключённых.

За несколько дней до задержания Васильева правоохранители задержали его первого заместителя Сергея Федосова и заместителя директора по эксплуатации Алексея Павлюкова. Федосову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, Павлюкову — в получении взятки в особо крупном размере. Гендиректора «Гермеса» Евгения Мариева суд ранее отправил под домашний арест.

Одним хрущёвка, а другим особняк и ресторан в Сочи: Как живут семьи задержанного главы «Патриота» Игоря Васильева
Одним хрущёвка, а другим особняк и ресторан в Сочи: Как живут семьи задержанного главы «Патриота» Игоря Васильева

Игорь Васильев возглавляет парк «Патриот» с марта 2026 года. В 2017–2022 годах он был губернатором Кировской области, до этого руководил Росреестром и представлял Коми в Совете Федерации.

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Никита Никонов
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