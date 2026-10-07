Главу парка «Патриот» Васильева отправили под домашний арест до 5 декабря

Хамовнический суд Москвы отправил генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева под домашний арест на два месяца — до 5 декабря. Он проходит по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили два источника, знакомые с решением суда.

Васильева подозревают по эпизоду о получении 18 млн рублей от гендиректора и учредителя компании «Гермес» Евгения Мариева. По версии следствия, деньги могли быть процентом от фактической оплаты работ по контрактам парка.

В декабре 2025 года «Патриот» заключил с «Гермесом» контракты более чем на 1,4 млрд рублей на инженерно-техническое и санитарное обслуживание объектов парка и его филиала в Кронштадте. Следствие считает, что руководство парка обеспечивало компании покровительство, содействовало заключению новых контрактов и не препятствовало исполнению уже заключённых.

За несколько дней до задержания Васильева правоохранители задержали его первого заместителя Сергея Федосова и заместителя директора по эксплуатации Алексея Павлюкова. Федосову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, Павлюкову — в получении взятки в особо крупном размере. Гендиректора «Гермеса» Евгения Мариева суд ранее отправил под домашний арест.

Игорь Васильев возглавляет парк «Патриот» с марта 2026 года. В 2017–2022 годах он был губернатором Кировской области, до этого руководил Росреестром и представлял Коми в Совете Федерации.