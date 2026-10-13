Главу томской компании обвинили в махинациях на 660 млн рублей

В Томской области силовики пресекли масштабную экономическую аферу. Бывшего руководителя коммерческого предприятия уличили в нескольких финансовых преступлениях, суммарный ущерб от которых достиг 660 миллионов рублей. Фигурант полностью сознался в содеянном.

Как установили сотрудники регионального управления Следственного комитета, фигурант долгое время уклонялся от перечисления НДС. В отчётные декларации вносились недостоверные сведения о сделках с контрагентами, что искусственно раздувало расходы и скрывало реальную налогооблагаемую базу. В результате бюджет недополучил свыше 390 млн рублей.

Кроме того, бизнесмен организовал теневой вывод активов за рубеж. На счета иностранных фирм-нерезидентов поступило более 240 миллионов рублей по поддельным международным контрактам. Также предприниматель рассчитывал незаконно возместить из казны ещё 30 миллионов, но инспекторы раскрыли обман и заблокировали выплату.

По информации силовиков, уголовное преследование коснулось бывшего руководителя организации «Авиа спец сервис» Андрея Неганова. Фирма, возводившая жилой комплекс «Стрижи» на въезде в областной центр, ранее прошла процедуру банкротства.

Следственные действия идут при поддержке областного УФСБ. Правоохранители продолжают закреплять доказательную базу для передачи собранных материалов в суд.

Ранее Life.ru писал, что на Кубани задержали действующего и бывшего замначальников межрайонной ИФНС № 8. По версии следствия, они могли получать деньги за то, чтобы закрывать глаза на нарушения, выявленные во время проверок бизнеса. Оба стали фигурантами коррупционного дела.