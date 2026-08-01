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1 августа, 19:03

Ещё одного замглавы «Газпром энергохолдинг — закупки» арестовали по делу о коррупции

Сразу трёх топ-менеджеров дочки «Газпрома» отправили в СИЗО по делу о взятках

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / g0d4ather

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / g0d4ather

По делу о взятках в «Газпром энергохолдинге» арестовали третьего руководителя компании — заместителя гендиректора по закупкам и логистике Алексея Чубшева. Ранее под стражу отправили ещё двух топ-менеджеров структуры.

Как сообщает «Коммерсантъ», фигурантами уголовного дела стали также заместитель гендиректора по корпоративной защите Игорь Моисеенко и глава ООО «ГЭХ закупки» Игорь Мазин. Их обвиняют в коррупции.

Дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Задержания прошли 29 и 30 июля в московском бизнес-центре «Газпром Энергодом». По данным источников издания, первым был задержан Чубшев, который, как утверждается, признал вину и согласился участвовать в оперативном мероприятии ФСБ.

Во время операции сотрудники ведомства передали другим фигурантам деньги и муляжи купюр. Следствие считает, что после этого были зафиксированы передачи средств Моисеенко и Мазину.

Суд отправил Моисеенко и Мазина в СИЗО на два месяца. Чубшеву избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас следователи проверяют возможную причастность фигурантов к другим коррупционным эпизодам и устанавливают, могли ли у них быть сообщники. В «Газпром энергохолдинге» ситуацию не комментировали.

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Полина Никифорова
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