Главный врач Конгресса и Верховного суда США Брайан Монахан покинул свою должность на фоне расследования Пентагона о возможных злоупотреблениях в медицинском ведомстве. Среди претензий военнослужащих, работавших под руководством его сотрудников, — поручения стричь ногти на ногах американским законодателям. Об этом сообщает The Washington Sun.

По информации издания, об уходе Монахана рассказал источник в Конгрессе. Отставку также подтвердил лидер сенатского большинства Джон Тьюн.

Официального заявления ВМС США об отставке не поступало. Сам Монахан также официально об уходе не объявлял.

Скандал разгорелся после публикации Navy Times, журналисты которого поговорили с бывшими и действующими военнослужащими, прикомандированными к медицинскому подразделению Конгресса. По их словам, моряков заставляли выполнять личные поручения законодателей, в том числе стричь им ногти на ногах и доставлять лекарства домой глубокой ночью.

Кроме того, собеседники издания рассказали о рабочих неделях продолжительностью 70–80 часов. Некоторые утверждали, что руководство угрожало лишить их ежемесячных премий, если они попытаются оспорить условия службы. По словам как минимум четырёх бывших и действующих сотрудников, подобная практика сохранялась около десяти лет.