Министры иностранных дел стран G7 договорились увеличить финансовую и материальную помощь Украине, чтобы поддержать её энергосистему зимой. Решение закреплено в совместном заявлении по итогам встречи в Париже 9–10 ноября под председательством Франции.

«Мы подтвердили нашу поддержку энергетической безопасности и устойчивости Украины и приняли решение усилить финансовую и материальную помощь, чтобы помочь стране пережить зиму», — говорится в документе. Конкретные объёмы дополнительной поддержки в этом пункте не названы.

Отдельно участники встречи признали необходимость согласованно обеспечивать неотложные финансовые потребности Украины в 2027 году и в дальнейшем.

В заявлении также затронут ремонт нового безопасного конфайнмента — защитного сооружения Чернобыльской АЭС. Министры поддержали сохранение этого вопроса в международной повестке и приветствовали донорскую конференцию, которую 9 ноября в Париже организовали Франция, ЕБРР и Украина.

Ещё одно направление — гражданская киберустойчивость Украины. Главы МИД приветствовали проекты Таллиннского механизма, реализуемые под председательством Италии.

Ранее Life.ru рассказывал о встрече госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Украины Андрея Сибиги в Париже. Она состоялась 10 ноября. Перед поездкой Сибига сообщал, что намерен обсудить с партнёрами потребности Украины в оборонной помощи перед зимой.