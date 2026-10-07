Главы МИД стран СНГ приняли заявление против гонки вооружений в космосе

Главы внешнеполитических ведомств стран СНГ приняли совместное заявление о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. Документ подписали 7 октября на заседании Совета министров иностранных дел Содружества в Туркменистане, сообщил Исполнительный комитет СНГ.

Подписи под заявлением поставили представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Стороны выразили обеспокоенность риском превращения космоса в арену военного противостояния.

Участники встречи выступили против размещения на орбите оружия любого вида, а также применения силы или угроз в отношении космических объектов. Недопустимым они назвали и использование космических систем вместе с наземной инфраструктурой в целях, несовместимых с поддержанием международного мира и безопасности.

Одной из наиболее эффективных мер дипломаты считают начало переговоров о многостороннем юридически обязывающем соглашении. Такой документ должен закрепить гарантии, препятствующие развязыванию вооружённой конкуренции за пределами Земли.

В заявлении также отмечена поддержка резолюций Генассамблеи ООН о неразмещении первыми оружия в космосе, дальнейших практических шагах по предотвращению гонки вооружений и повышении прозрачности космической деятельности.

Заседание прошло в Национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане. Российскую делегацию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Помимо космической безопасности, участники обсудили внешнеполитическую координацию и утвердили план межмидовских консультаций на 2027 год.

Тема контроля над вооружениями в космосе обострилась в сентябре. Сергей Лавров заявил, что диалог России и США по этому вопросу назрел. Поводом стали сообщения о возможном размещении американского ударного оружия на орбите. Глава МИД отмечал, что Москва проверяет поступающую информацию и продолжает добиваться международных договорённостей, которые позволили бы ограничить подобные системы.