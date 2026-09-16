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Регион
Опубликовано 16 сентября, 12:13

Лавров согласен, что диалог по контролю над вооружениями между РФ и США назрел

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Диалог между РФ и США по контролю над вооружениями действительно назрел, считает российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Так он ответил на вопрос о заявлении властей США по поводу размещения в космосе ударного вооружения, выступая на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге.

«Хотя диалог, я согласен, он назрел», — указал дипломат.

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Также в ходе выступления Сергей Лавров напомнил, что Россия не отказывалась от переговоров по Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва готова к диалогу как в двустороннем, так и в трёхсторонних форматах. При этом место не имеет значение — главное, чтобы оно подходило всем участникам встречи.

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Матвей Константинов
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