Лавров согласен, что диалог по контролю над вооружениями между РФ и США назрел

Диалог между РФ и США по контролю над вооружениями действительно назрел, считает российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Так он ответил на вопрос о заявлении властей США по поводу размещения в космосе ударного вооружения, выступая на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге.

Также в ходе выступления Сергей Лавров напомнил, что Россия не отказывалась от переговоров по Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва готова к диалогу как в двустороннем, так и в трёхсторонних форматах. При этом место не имеет значение — главное, чтобы оно подходило всем участникам встречи.