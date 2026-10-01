Главы МВД земель Германии отменили единогласие при принятии решений из-за АдГ

Конференция министров внутренних дел федеральных земель Германии отказалась от единогласия при принятии решений. Об этом сообщает DPA со ссылкой на источники в МВД. Участники опасаются, что возможный приход представителя «Альтернативы для Германии» (АдГ) на пост земельного министра позволит ему блокировать работу конференции.

«В дальнейшем для принятия решения будет достаточно как минимум 13 голосов из 16», — говорится в сообщении агентства.

Вопрос об изменении порядка голосования обсуждали уже некоторое время. Ещё на осенней конференции 2025 года глава МВД Нижней Саксонии Даниэла Беренс предложила предусмотреть механизм против блокировки важных решений со стороны возможного министра от АдГ.

Как уточняет DPA, требование единогласия опиралось на многолетнюю практику. Формально конференция его не закрепляла.

Ранее сообщалось, что поддержка блока ХДС/ХСС в опросе INSA снизилась за неделю на один процентный пункт, показав минимум с начала работы нынешнего созыва Бундестага. Исследование проходило с 21 по 25 сентября среди 1203 респондентов.