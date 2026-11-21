Режиссёр Валерия Гай Германика объяснила непривычные изменения во внешности последствиями недавней пластической операции. По словам знаменитости, восстановление ещё продолжается, поэтому делать выводы об окончательном результате пока рано. Об этом сообщает Super.ru.

«Люди ко мне подходят и говорят: «Что это?» Моё нашумевшее лицо. Люди думают, что это навсегда… Я пытаюсь объяснить: у меня отёк, у меня не двигается лицо, у меня глаза на место не встали. Я не меняю свою внешность. Это моя внешность», — заявила режиссёр.

Гай Германика подчеркнула, что нынешний вид её лица связан с послеоперационным состоянием. Она попросила окружающих не воспринимать временные изменения как окончательный результат вмешательства.

Внешность постановщицы стала предметом бурных обсуждений после появления новых фотографий и видеороликов. Пользователи социальных сетей обратили внимание на изменившийся разрез глаз и начали критиковать результаты пластики.

Сама знаменитость относится к повышенному вниманию с иронией. По её словам, обсуждение внешности неожиданно принесло пользу личному блогу: количество просмотров выросло до девяти миллионов.

«Так что лицо-то работает, монетизируется!» — заключила Гай Германика.