Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна опровергла слухи о серьёзных проблемах с глазами после пластической операции. О своём состоянии 37-летняя спортсменка рассказала изданию Super.

По словам Шукшиной, распространяемая информация о тяжёлых последствиях хирургического вмешательства не соответствует действительности. Она подчеркнула, что довольна результатом процедуры, и объяснила, какие именно изменения решила внести в свою внешность.

«Про меня пишут, что якобы у меня глаза вывалились. Никуда глаза не вываливались. Я сделала липосакцию подбородка, у меня там образовалась жировая ловушка. Пришлось вырезать», — рассказала Анна.

Помимо удаления жировых отложений в области подбородка и щёк, спортсменка избавилась от грыж под глазами. Их появление она связывает с интенсивными силовыми тренировками, в частности с жимом штанги лёжа.

Коррекция лица обошлась дочери актрисы примерно в 200 тысяч рублей. Также Шукшина рассказала, что у неё обнаружили пупочную грыжу, которую она тоже связывает с занятиями тяжёлой атлетикой.

Ранее Life.ru сообщал о пластической операции Анны Шукшиной и её первых впечатлениях после хирургического вмешательства. Тогда спортсменка опубликовала видео с забинтованным лицом и пошутила, что её будто переехал поезд. Она также призналась, что даже после похудения на десять килограммов жировые отложения на лице сохранились, поэтому решила обратиться к хирургам.