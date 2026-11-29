Поклонники Marvel заподозрили студию в масштабном обмане зрителей перед премьерой фильма «Мстители: Судный день». После выхода нового тизера фанаты предположили, что под маской главного злодея Доктора Дума скрывается вовсе не заявленный Роберт Дауни — младший, а звезда «Оппенгеймера» Киллиан Мёрфи. Об этом сообщает The Indian Express.

Поводом для теории стал короткий эпизод, в котором Магнето в исполнении Иэна Маккеллена пытается сорвать маску с Доктора Дума. Лицо злодея зрителям вновь не показывают, однако на несколько мгновений в кадре крупным планом появляются его глаза.

Именно эта деталь заставила поклонников усомниться в официальном кастинге. Зрители обратили внимание на голубовато-зелёный оттенок глаз, характерный для Киллиана Мёрфи, тогда как у Дауни — младшего они карие. Некоторые также разглядели знакомую форму век и прищур ирландского актёра.

В социальных сетях появилась теория, что Marvel намеренно скрывает настоящего исполнителя роли Доктора Дума, готовя неожиданный сюжетный поворот. По одной из версий, Мёрфи играет самого Виктора фон Дума, а объявление о возвращении Дауни — младшего было частью масштабной рекламной уловки.

Другая фанатская догадка предполагает, что в фильме появятся сразу несколько версий злодея из разных вселенных. При таком развитии событий Дауни — младший теоретически мог бы вновь сыграть Тони Старка, известного как Железный человек, погибшего в финале «Мстителей: Финал» в 2019 году.

Однако никаких подтверждений этим предположениям нет. Marvel ещё летом 2024 года официально представила Дауни — младшего как нового Доктора Дума. Сам Киллиан Мёрфи о своём участии в картине не объявлял, а студия не комментировала догадки поклонников.

Ранее Life.ru писал, что Marvel представила трейлер новых «Мстителей» с Робертом Дауни — младшим в роли Доктора Дума. В ролике также появились Тор в исполнении Криса Хемсворта, новый Капитан Америка Энтони Маки и профессор Ксавье, которого вновь сыграл Патрик Стюарт. Премьера фильма запланирована на декабрь 2026 года.