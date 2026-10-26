Глаза выдают больше, чем кажется: Учёные раскрыли связь между мыслями и зрачками

Зрачки человека расширяются при произнесении слов вслух, но во время внутреннего диалога их реакция зависит от сложности мыслительной задачи. К такому выводу пришли японские учёные из университетов Цукубы и Рицумэйкан в исследовании, опубликованном в журнале iScience, пишет ScienceAlert.

Специалисты провели три эксперимента с участием 80 здоровых студентов, которым предложили выполнять различные упражнения на счёт. Добровольцы должны были последовательно называть числа либо проговаривать их исключительно мысленно, пока приборы отслеживали изменения размера зрачков. Порядок выполнения заданий вслух и про себя каждый раз определялся случайным образом. Такой неинвазивный метод позволил исследовать физиологические реакции, связанные с умственной деятельностью.

На первом этапе испытуемые просто считали по порядку, начиная с единицы. Затем задачу усложнили, попросив добавлять к цифрам названия предметов, например кошек, мячей или книг. В заключительной части последовательность требовалось увеличивать с определённым шагом — на два, три или четыре. Так, при прибавлении тройки получался ряд 1, 4, 7, 10 и далее.

Результаты показали заметную разницу между открытой и внутренней речью. Когда участники произносили ответы, их зрачки стабильно расширялись независимо от характера упражнения. Однако при мысленном счёте всё происходило иначе: во время простейшего испытания наблюдалось даже сужение, а во втором существенных изменений не зафиксировали. Только наиболее сложные вычисления вызывали увеличение диаметра, причём менее выраженное, чем при разговоре вслух.

Особенно сильную реакцию специалисты обнаружили в третьем эксперименте. У добровольцев, озвучивавших числа, расширение достигало примерно 0,4 миллиметра и сохранялось более десяти секунд. По словам авторов работы, такой показатель сопоставим с физиологическими изменениями при интенсивной нагрузке, включая езду на велосипеде на уровне около 80% максимального потребления кислорода.

Как объяснили нейробиолог Рюта Кувамидзу из Университета Цукубы и психолог развития Рёичи Ватанабэ из Университета Рицумэйкан, внутренний монолог задействует фронтотемпоральную сеть мозга, отвечающую за производство речи. Она частично пересекается с областями, активными при обычном разговоре, но полностью с ними не совпадает. Подобные механизмы изучают уже несколько десятилетий, однако их связь с системами нервного возбуждения остаётся менее исследованной.

Учёные предполагают, что произнесение слов требует дополнительных ресурсов организма. Мозгу приходится одновременно координировать движения речевого аппарата, дыхание, слуховой контроль и внимание. Все эти процессы могут активировать системы возбуждения ствола головного мозга и влиять на состояние корковых сетей. Мысленное проговаривание информации, напротив, обычно сопровождается менее выраженной физиологической реакцией.

При этом подобные изменения могут быть связаны не только с речью, но и с памятью. Авторы напомнили о предыдущей работе, выявившей корреляцию между расширением зрачков и тем, насколько хорошо люди впоследствии запоминали произнесённые слова. Новые результаты помогут лучше понять взаимодействие умственных усилий, внутреннего голоса и систем нервного возбуждения. Однако исследователи не утверждают, что по глазам можно читать чужие мысли: эксперимент выявил только различия в реакциях на определённые задания.

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