Глазки не прячь, амур не промажет: Московский зумер усмирил ссору пары с помощью перца

В Москве задержали 20-летнего молодого человека, который вмешался в ссору пары на улице и залил перцем их обоих. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Школьник распылил перцовый аэрозоль в пару во время ссоры. Видео © Макс / Петровка, 38

Инцидент произошёл на улице Абрамцевской. Очевидцы сообщили о звуках, похожих на выстрелы. Прибывшие сотрудники установили, что между женщиной и её знакомым возник спор, в который вмешался пьяный прохожий.

По данным полиции, словесная перепалка переросла в драку. Во время конфликта молодой человек достал аэрозольный пистолет и несколько раз выстрелил в сторону мужчины и его спутницы. У девушки остались ожоги на лице. Сотрудники патрульно-постовой службы и участковый отдела МВД по району Лианозово задержали «амура» по месту проживания на улице Декабристов.

В отношении москвича возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему может грозить до семи лет лишения свободы. Кроме того, полиция составила административный протокол за употребление алкоголя в общественном месте.

Ранее в Чебоксарах задержали 15-летнего подростка по подозрению в убийстве сверстницы. Тело школьницы обнаружили 1 сентября в квартире. По предварительным данным, причиной смерти стало удушение проводом от зарядного устройства.