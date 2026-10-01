Глеб Смолкин рассказал о травме дочери Тутберидзе перед ритм-танцем в Батуми

Грузинский фигурист Глеб Смолкин рассказал о травме своей партнёрши Дианы Дэвис, дочери заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Дуэт вышел на лёд на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми.

По словам спортсмена, проблема возникла примерно за неделю до соревнований. Пара внимательно следила за состоянием Дэвис, поскольку после выступления в Грузии её ждут этапы серии Гран-при. Смолкин отметил, что в обеих программах на резкие движения приходится одна и та же нога партнёрши.

Фигурист также допустил, что при проведении турнира за пределами Грузии дуэт мог бы отказаться от участия, чтобы не допустить ухудшения состояния Дэвис. Однако домашний старт спортсмены решили не пропускать — они хотели выступить вместе с командой и перед местными болельщиками.

«Когда мы тренируемся по 3,5-4 часа на льду пять раз в неделю по две тренировки, конечно, это образует небольшие надрывы. Доктор помассажирует, станет получше, надеемся, что завтра вечером всё будет нормально», — сказал Смолкин журналистам.

Несмотря на проблему, Дэвис и Смолкин возглавили промежуточный протокол после ритм-танца, получив 85,23 балла. Смолкин отметил, что дуэт доволен своим прокатом, хотя считает, что программу можно было исполнить лучше.

Ранее Life.ru рассказывал, что 13-летний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр занял десятое место на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми. Этот результат стал новым личным рекордом Александра.