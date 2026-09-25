Глубокая кома и клеточная гипоксия: Врач рассказал, чем опасен обогрев квартиры с помощью конфорок

Попытка согреть квартиру газовой плитой или духовкой может закончиться тяжёлым отравлением угарным газом, потерей сознания и комой. Об этом Life.ru рассказал врач кардиолог-терапевт Андрей Кондрахин, призвав отказаться от такого способа обогрева.

Использование газовой плиты или духовки для обогрева помещения — это не просто неэффективный метод, а смертельно опасная практика, которая может привести к летальному исходу в течение нескольких минут. Андрей Кондрахин врач кардиолог-терапевт

Опасность, по словам врача, возникает сразу по двум направлениям. Во время горения газ активно расходует кислород, а при его нехватке начинает образовываться угарный газ. В обычном воздухе содержание кислорода составляет около 21%, однако в закрытой комнате при работающих конфорках этот показатель может снижаться.

Кондрахин пояснил, что уже при концентрации кислорода 15–19% у человека падает работоспособность и ухудшается координация движений. Если уровень опускается до 12–15%, появляются одышка, учащённый пульс, головокружение и быстрая утомляемость. При 10–12% человек может потерять сознание, а концентрация 6–8% способна привести к смерти в течение нескольких минут.

Одновременно с этим при недостатке кислорода возрастает риск неполного сгорания газа и образования монооксида углерода. Он не имеет цвета, вкуса и запаха, поэтому самостоятельно заметить его накопление практически невозможно. Попадая в кровь, CO связывается с гемоглобином более чем в 200 раз сильнее кислорода и образует карбоксигемоглобин, который уже не может нормально доставлять кислород к тканям.

В результате развивается клеточная гипоксия, прежде всего страдают головной мозг и сердце. При лёгком отравлении могут появиться головная боль и одышка, затем возникают тошнота, головокружение, нарушения зрения и спутанность сознания. При дальнейшем росте концентрации карбоксигемоглобина возможны галлюцинации, тяжёлое нарушение координации, судороги и потеря сознания.

«При концентрации карбоксигемоглобина более 60% — глубокая кома, угнетение дыхания, быстрая смерть от остановки дыхания», — отметил врач.

Особенно опасно, по его словам, оставлять включённые конфорки в небольших помещениях без притока свежего воздуха. Бытовые плиты не рассчитаны на отопление и не имеют отдельной системы отвода продуктов горения. Использовать такое оборудование следует только по прямому назначению — для приготовления пищи и при нормальной вентиляции.

На фоне осеннего похолодания вопрос безопасного обогрева становится особенно актуальным. Накануне Life.ru сообщал, что к отопительному сезону в Москве подготовили около 74 тысяч зданий, включая 34,6 тысячи жилых домов.