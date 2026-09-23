Глубже — не значит лучше: Женщины оценили сотни мужских голосов и выбрали самый сексуальный

Мужчинам необязательно намеренно делать голос максимально низким, чтобы казаться привлекательнее. Исследование с участием 1466 человек показало, что женщинам больше нравилось звучание с частотой около 95 Гц, тогда как дальнейшее понижение уже снижало оценки. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на работу исследователей Даремского университета.

Учёные использовали видеозаписи 17 мужчин и цифровым способом меняли высоту их речи. Добровольцам из США предлагали оценить получившиеся варианты по нескольким параметрам, включая привлекательность и воспринимаемую доминантность.

Наиболее выигрышным оказался умеренно низкий диапазон около 95 Гц. Для сравнения, примерно такое звучание имеют голоса 44-го президента США Барака Обамы, а также актёров Джерарда Батлера и Джейсона Момоа. Более высокий диапазон в 115–135 Гц получал худшие оценки, однако и очень глубокий вариант на уровне 75 Гц не стал фаворитом.

Голос Барака Обамы. Видео © X / Barack Obama

Авторы пришли к выводу, что прежняя формула «чем ниже, тем лучше» слишком упрощает восприятие мужской речи. Более глубокое звучание действительно ассоциировалось у участников с силой и доминированием, но максимальная привлекательность наблюдалась не на самом нижнем значении.

Выводы особенно актуальны на фоне популярности «voicemaxxing» — попыток искусственно сделать речь глубже. Специалисты предупреждали, что постоянное принудительное понижение голоса способно создавать избыточное напряжение мышц вокруг гортани и приводить к нарушениям голосообразования.

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