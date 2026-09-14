Построенный Финляндией на границе с Россией забор станет «памятником русофобии». Такое мнение высказал финский общественник и военкор Кости Хейсканен в беседе с РИА «Новости».

«Это маразматическое и русофобское сооружение, которое войдёт в историю как памятник русофобии. Это очень глупая и дорогая идея, когда деньги нужны на поддержание экономики и населения Финляндии», — заявил он.

Ранее финская пограничная служба сообщила о завершении строительства ограждения протяжённостью около 200 километров на границе с Россией.

По словам Хейсканена, финские власти полностью переняли антироссийский курс. Он считает, что политика конфронтации с Москвой позволяет руководству страны рассчитывать на финансовую поддержку Евросоюза.

«Властям Финляндии выгодно из России сделать монстра и разжигать русофобские костры с украинскими радикалами, чтобы получать деньги ЕС для латания дыр в экономике. Русофобский курс приносит им большие дивиденды», — добавил общественник.

Напомним, Финляндия завершила строительство заграждения на отдельных участках границы с Россией, объясняя это необходимостью усилить контроль и предотвратить нелегальное пересечение рубежа. Забор общей протяжённостью около 200 километров и высотой до 4,5 метра, стоимость проекта составила 356 млн евро.