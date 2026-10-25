Попытка европейских властей запретить всё, что связано с Россией, оказалась бессмысленной и не принесла ожидаемого результата. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«Жизнь показала, что так не работает. Политика в отношении России – все запретить, все, что из России. Это глупо, просто глупо», — заявил глава государства.

По словам российского лидера, практика последних лет продемонстрировала несостоятельность подхода, при котором европейские страны пытаются выстраивать отношения с Москвой исключительно через ограничения. Несмотря на многочисленные запреты, добиться желаемого результата, по его оценке, руководству Европы не удалось.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с Европой. Выступая на форуме «Валдай», президент отметил, что Россия готова сотрудничать как с Евросоюзом в целом, так и с отдельными европейскими государствами. Он также раскритиковал политиков, которые пытаются запрещать странам самостоятельно выстраивать отношения с Москвой.