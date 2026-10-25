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Регион
Опубликовано 25 октября, 14:30

«Глупо, просто глупо»: Путин объяснил, почему политика запретов против России не сработала

Путин назвал глупой политику Европы по запрету всего российского

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Попытка европейских властей запретить всё, что связано с Россией, оказалась бессмысленной и не принесла ожидаемого результата. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«Жизнь показала, что так не работает. Политика в отношении России – все запретить, все, что из России. Это глупо, просто глупо», — заявил глава государства.

По словам российского лидера, практика последних лет продемонстрировала несостоятельность подхода, при котором европейские страны пытаются выстраивать отношения с Москвой исключительно через ограничения. Несмотря на многочисленные запреты, добиться желаемого результата, по его оценке, руководству Европы не удалось.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с Европой. Выступая на форуме «Валдай», президент отметил, что Россия готова сотрудничать как с Евросоюзом в целом, так и с отдельными европейскими государствами. Он также раскритиковал политиков, которые пытаются запрещать странам самостоятельно выстраивать отношения с Москвой.

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Дарья Денисова
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