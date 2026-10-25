Уходили со слезами: Путин рассказал, как западный бизнес покидал Россию

Некоторые западные компании едва не плакали, когда были вынуждены покидать российский рынок под давлением собственных властей. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам российского лидера, у Москвы по-прежнему много друзей в Европе, однако руководство европейских государств заставило бизнес свернуть сотрудничество с Россией. При этом экономические связи полностью не оборвались.

Путин напомнил, что Россия продолжает поставлять европейским странам относительно дешёвый газ. По его оценке, доля российского сжиженного природного газа на европейском рынке СПГ достигает 20%.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин допустил возвращение европейским компаниям их активов в России при благоприятном развитии событий. На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент объяснил, что передача зарубежных предприятий под временное управление стала ответом Москвы на заморозку российских активов за границей. Ещё в мае глава государства предупреждал, что западным брендам для возвращения на российский рынок будет недостаточно одних извинений.