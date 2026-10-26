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Регион
Опубликовано 26 октября, 18:05

Глушенков попросил Карпина не вызывать его в сборную России

Обложка © Максим Константинов/ТАСС

Обложка © Максим Константинов/ТАСС

Нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков не захотел участвовать в ноябрьском сборе национальной команды России и лично попросил Валерия Карпина обойтись без его вызова. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, футболист прямо сообщил главному тренеру о нежелании приезжать в расположение сборной. Карпин, в свою очередь, неоднократно подчёркивал, что в период отстранения России от международных турниров не собирается приглашать игроков против их воли.

При этом «Спорт-Экспресс» приводит другую версию отсутствия Глушенкова. По информации издания, тренерский штаб не включил его в заявку по дисциплинарным причинам. У Карпина якобы возникли претензии к отношению полузащитника к работе.

26 октября Российский футбольный союз представил расширенный список из 36 игроков на ноябрьские товарищеские матчи. Глушенкова среди них не оказалось. Россиянам предстоит встретиться с Узбекистаном 12 ноября в Ташкенте, а 17 ноября принять Венесуэлу в Краснодаре.

Ранее Life.ru сообщал, что Валерий Карпин включил в расширенную заявку на ноябрьские встречи сразу нескольких легионеров, включая Матвея Сафонова, Арсена Захаряна, Александра Головина и Алексея Миранчука. Среди вызванных также оказались Ярослав Гладышев, Сергей Пиняев и Константин Тюкавин. Окончательный состав определят позднее.

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Николь Вербер
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