«Глядишь, все счастливо заживут»: Собянин пошутил о переносе столицы по регионам

Мэр Москвы Сергей Собянин с юмором предложил ежегодно переносить столицу России из одного региона в другой, отвечая на вопрос, как добиться в субъектах такого же уровня комфорта, как в Москве. Реплика прозвучала на XI Московском финансовом форуме.

«Первое, что просится на ум, когда говорят: «Как сделать так, чтобы во всех регионах было, как в Москве?» — ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут», — сказал Собянин.

Сразу после шутки градоначальник подчеркнул, что в действительности не считает такой подход эффективным. По его словам, перенос столицы в другой субъект — далеко не самое простое решение.

«Практика переноса столицы уже показала в нескольких странах, что это ни к чему не приводит», — отметил мэр.

Ранее Life.ru рассказывал, что Москва передаёт регионам свои транспортные технологии. Московская билетная система уже работает в 37 субъектах России и ежедневно обрабатывает более четырёх миллионов транзакций.