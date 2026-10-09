«Гнали палками и травили собаками»: Под Петербургом нашли захоронение узников нацистского лагеря

В деревне Извара Волосовского района Ленинградской области поисковики обнаружили массовое захоронение советских военнопленных, содержавшихся в подлагере «Дулаг-102». Из земли уже подняли останки 97 человек, сообщила ТАСС руководитель поискового отряда «Авангард» Лариса Фетисова.

Подлагерь был связан с основным лагерем «Дулаг-102» в Волосове. Выйти на новое место поисковикам помогли архивные документы, воспоминания местных жителей и показания врача, который работал в лагере.

«В воспоминаниях они рассказывали, что летом немцы наших военнопленных держали на открытом воздухе — это была просто территория, огороженная колючей проволокой. Рассказывали, как маленькими детьми они прибегали сюда и бросали овощи через заграждение, и что немцы грозили им автоматами», — рассказала Фетисова.

По архивным данным, в Изваре могли одновременно содержаться до двух тысяч военнопленных. В охране лагеря, помимо немецких подразделений, участвовали эстонские солдаты. В протоколе допроса врача «Дулага-102» говорится, что ослабленных от голода пленных принуждали к работе побоями и натравливали на них собак. Там же описаны случаи избиений до смерти и расстрелов тех, кто уже не мог идти.

Первое захоронение поисковики обнаружили после подсказки местного жителя. Сначала подняли останки 20 человек, ещё через два метра нашли следующую группу — 25 погибших. С мая исследовано около 50 метров территории.

По словам Фетисовой, пока среди останков обнаружены только мужчины, а найденные рядом вещи указывают на то, что погибшие были военнопленными. Поисковики ожидают извлечь останки ещё примерно 20 человек и намерены продолжить работы в 2027 году.

«Начиная с мая, у нас подняты останки 97 человек. И ещё около 20 человек мы будем поднимать», — сообщила руководитель отряда.