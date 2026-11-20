Российские войска нанесли удар по предприятию в Киевской области, где осуществлялась сборка ударных беспилотников для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В результате удара поражены в городе Киеве и Киевской области: предприятие по сборке БПЛА, осуществляющее сборку ударных беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.

Удар по предприятию стал частью массированной ночной атаки 20 ноября. По информации российского военного ведомства, ВС РФ применили высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники. В числе целей были предприятия ВПК, складские терминалы и объекты инфраструктуры в нескольких областях Украины.