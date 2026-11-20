Гнездо «Лютых» выжжено: ВС РФ в пыль стёрли сборку дронов в Киеве
ВС РФ поразили предприятие по сборке БПЛА в Киевской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российские войска нанесли удар по предприятию в Киевской области, где осуществлялась сборка ударных беспилотников для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«В результате удара поражены в городе Киеве и Киевской области: предприятие по сборке БПЛА, осуществляющее сборку ударных беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.
Удар по предприятию стал частью массированной ночной атаки 20 ноября. По информации российского военного ведомства, ВС РФ применили высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники. В числе целей были предприятия ВПК, складские терминалы и объекты инфраструктуры в нескольких областях Украины.
О начале массированной атаки Life.ru сообщал ещё ночью. Тогда в Киеве прогремела серия взрывов. По информации SHOT, первые из них были слышны около 02:15, а под удар попали объекты энергетической инфраструктуры и район Северного моста.