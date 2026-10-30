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Регион
Опубликовано 30 октября, 18:16

«Гнилые европейцы брызжут слюной»: Плющев оценил шансы России вернуться в мировой хоккей

Экс-тренер Плющев: Решение CAS о допуске сборной РФ было ожидаемым

Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов

Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов

Решение CAS по допуску сборной России к международным турнирам было ожидаемым, но называть его великим не стоит. Так считает бывший главный тренер национальной команды Владимир Плющев.

«Не думаю, что федерация сама будет строить какие-то козни, а вот отдельные страны могут», — приводит RT слова Плющева.

Он напомнил о свежих примерах. Нашим гимнастам не дали визы. Прибалтов лишили права проводить Кубок мира по пятиборью — за отказ принимать сборников из России и Белоруссии. Так что попытки помешать возможны.

«Бог его знает, что на уме у этих гнилых европейцев, особенно у выдающихся деятелей в хоккее из прибалтийских стран, поляков, скандинавов, которые брызжут слюной», — добавил собеседник телеканала.

При этом идти наперекор CAS, по его мнению, сложно. Решение суда — серьёзный аргумент, и просто так его не обойти.

Плющев подчеркнул: Россия — хоккейная держава. Быть без международного хоккея, не видеть соперников и не сопоставлять свою школу с другими — плохо. Теперь, говорит он, будем смотреть, что происходит на площадке, и делать выводы.

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Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям сезона-2026/27. Арбитраж удовлетворил основные требования Федерации хоккея России (ФХР) и отменил пять резолюций Совета IIHF, на основании которых отечественные команды были отстранены от международных турниров. Одним из ближайших международных турниров станет молодёжный чемпионат мира, который пройдёт в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

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Дарья Нарыкова
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