Житель Подмосковья впал в кому из-за тяжёлого воспаления носовых пазух и пришёл в сознание спустя неделю после операции. Чем гайморит отличается от обычного насморка и какие симптомы нельзя оставлять без внимания, «Вечерней Москве» рассказала терапевт Надежда Чернышова.

«Насморк — это симптом, а не заболевание», — подчеркнула врач.

Он бывает инфекционным, аллергическим и вазомоторным. Гайморит же представляет собой воспаление верхнечелюстных пазух — одну из разновидностей синусита. Иногда его причиной становятся даже очаги инфекции в корнях верхних коренных зубов.

В запущенных случаях воспалительный процесс способен распространиться на ткани вокруг глаз и внутричерепные структуры. Среди возможных последствий — менингит и абсцесс мозга. Такие осложнения встречаются редко, но могут угрожать жизни.

Насторожить должны усиливающаяся головная боль, давление в области лба и щёк, гнойные выделения из носа и ухудшение самочувствия. Особенно опасны отёк вокруг глаз, нарушения зрения и спутанность сознания — при таких признаках медицинская помощь нужна незамедлительно.

Врач не советует самостоятельно прогревать нос, принимать антибиотики без назначения или закапывать в ноздри луковый и свекольный сок. Если заложенность сохраняется около недели, головная боль нарастает или состояние ухудшается, необходимо обратиться к специалисту.

В сентябре Life.ru разбирался, как затянувшийся насморк способен привести к воспалению лобных пазух. При нарушении оттока слизи в пазухах скапливается содержимое, а тяжёлое гнойное воспаление в редких случаях распространяется внутрь черепа. Среди возможных последствий врачи называют менингит и абсцесс мозга.