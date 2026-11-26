Гной пробрался к мозгу: Как обычная заложенность носа может вас убить
Врач Чернышова: Гайморит указывает на воспаление верхнечелюстных пазух
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Житель Подмосковья впал в кому из-за тяжёлого воспаления носовых пазух и пришёл в сознание спустя неделю после операции. Чем гайморит отличается от обычного насморка и какие симптомы нельзя оставлять без внимания, «Вечерней Москве» рассказала терапевт Надежда Чернышова.
«Насморк — это симптом, а не заболевание», — подчеркнула врач.
Он бывает инфекционным, аллергическим и вазомоторным. Гайморит же представляет собой воспаление верхнечелюстных пазух — одну из разновидностей синусита. Иногда его причиной становятся даже очаги инфекции в корнях верхних коренных зубов.
В запущенных случаях воспалительный процесс способен распространиться на ткани вокруг глаз и внутричерепные структуры. Среди возможных последствий — менингит и абсцесс мозга. Такие осложнения встречаются редко, но могут угрожать жизни.
Насторожить должны усиливающаяся головная боль, давление в области лба и щёк, гнойные выделения из носа и ухудшение самочувствия. Особенно опасны отёк вокруг глаз, нарушения зрения и спутанность сознания — при таких признаках медицинская помощь нужна незамедлительно.
Врач не советует самостоятельно прогревать нос, принимать антибиотики без назначения или закапывать в ноздри луковый и свекольный сок. Если заложенность сохраняется около недели, головная боль нарастает или состояние ухудшается, необходимо обратиться к специалисту.
В сентябре Life.ru разбирался, как затянувшийся насморк способен привести к воспалению лобных пазух. При нарушении оттока слизи в пазухах скапливается содержимое, а тяжёлое гнойное воспаление в редких случаях распространяется внутрь черепа. Среди возможных последствий врачи называют менингит и абсцесс мозга.
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