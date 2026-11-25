Столичные врачи извлекли нож из черепа 38-летнего москвича, получившего тяжёлую травму головы. Медикам удалось спасти жизнь пациента, однако мужчина лишился правого глаза, сообщили в столичном Департаменте здравоохранения.

Нож в черепе пациента. Фото © MAX / Московская медицина

Пациента экстренно доставили в больницу с ножом в глазнице. У мужчины были повреждены структуры головного мозга и зрительные нервы. Под угрозой оказалось зрение второго глаза. При каких обстоятельствах москвич получил ранение, не уточняется.

В ходе сложной операции хирурги извлекли нож, удалили повреждённые фрагменты околоносовой пазухи и восстановили целостность твёрдой мозговой оболочки. Для этого специалисты использовали собственные ткани пациента, взятые с бедра.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. После улучшения состояния мужчину выписали домой.

Ранее Life.ru рассказывал о петербургских хирургах, которые восстановили глазницу пациента после огнестрельного ранения. Благодаря собственной методике специалисты Военно-медицинской академии смогли за одну операцию выполнить вмешательства, прежде требовавшие нескольких этапов. В конце октября офтальмологи Раменской больницы спасли зрение мужчине с металлическим осколком в радужке. Инородное тело извлекли через микроскопический прокол. После лечения пациента выписали домой под амбулаторное наблюдение.