Хирурги Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге восстановили глазницу пациенту, потерявшему глаз после огнестрельного ранения. Собственная методика позволила выполнить за одну операцию вмешательства, которые прежде требовали нескольких этапов.

В ВМА спасли глазницу пациента. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Как объяснили специалисты в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург», ранение разрушило кости и мягкие ткани глазницы. Для восстановления потребовался орбитальный имплантат большего, чем обычно, размера. Медикам нужно было сформировать опору для глазного протеза и обеспечить его подвижность, чтобы внешне он максимально напоминал настоящий глаз.

До поступления в академию мужчина проходил лечение в Ростове и Хабаровске. После обследования его направили в Петербург. Вернуть зрение утраченного глаза операция не позволит. Однако естественный внешний вид и возможность движения протеза должны помочь пациенту психологически адаптироваться к последствиям травмы.