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Регион
Опубликовано 23 сентября, 07:53

Гоблин Пучков заявил, что регулярно получает угрозы убийством

Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Блогер Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, заявил, что неоднократно сталкивался с угрозами расправы. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

«Меня, например, регулярно обещают убить», — подчеркнул Пучков.

При этом он скептически оценил возможность добиться реакции на подобные угрозы. По мнению блогера, ими никто не занимается, поэтому обращаться с жалобами бесполезно.

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Ранее Гоблин раскритиковал влияние социальных сетей на пользователей. Он заявил, что постоянное чтение комментариев незнакомых людей отнимает время и силы, не способствуя развитию.

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