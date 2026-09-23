Гоблин Пучков заявил, что регулярно получает угрозы убийством
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Блогер Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, заявил, что неоднократно сталкивался с угрозами расправы. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.
«Меня, например, регулярно обещают убить», — подчеркнул Пучков.
При этом он скептически оценил возможность добиться реакции на подобные угрозы. По мнению блогера, ими никто не занимается, поэтому обращаться с жалобами бесполезно.
Ранее Гоблин раскритиковал влияние социальных сетей на пользователей. Он заявил, что постоянное чтение комментариев незнакомых людей отнимает время и силы, не способствуя развитию.
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