Гоблин раскрыл семейный секрет: Женился в 18 и ни разу не пожалел

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал о раннем браке и высказался о возрасте, в котором, по его мнению, стоит заводить детей. О своём семейном опыте он рассказал в эфире радиостанции Sputnik. Запись разговора была опубликована в «VK Видео».

«Я вот женился в 18 с половиной (лет — прим. Life.ru). Замечу, что ни разу в жизни об этом не пожалел», — сказал он.

Отдельно Гоблин затронул тему рождения детей. Он раскритиковал ситуацию, при которой в России первым ребёнком всё чаще обзаводятся уже после 30 лет. Пучков считает, что откладывать появление детей на такой срок не стоит. По его мнению, становиться родителями лучше в более молодом возрасте.

При этом собеседник Sputnik отметил, что проблема снижения рождаемости не ограничивается одной страной. Как считает переводчик, подобная тенденция наблюдается во всём мире. Одной из причин происходящего Пучков назвал влияние интернета и лёгкий доступ к различному контенту.

Ранее Дмитрий Пучков предложил устраивать для российских детей специальные «лагеря лишений», где можно было бы на время отказаться от гаджетов и освоить простые навыки самообслуживания. В качестве примера блогер привёл Китай, где, по его словам, школьники участвуют в сельскохозяйственных работах: копают картошку, заготавливают дров и ухаживают за животными.