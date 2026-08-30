Гоблин Пучков призвал создать в России детские «лагеря лишений»

В России стоит создавать для детей «лагеря лишений», где они смогут обходиться без гаджетов и приобретать бытовые навыки, предложил блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин. По его словам, подобная практика распространена в Китае: дети там копают картошку, рубят дрова и ухаживают за животными.

Эксперт привёл в пример знакомого, который работает в школе и регулярно вывозит учеников в большой лагерь на природе. Там детей делят на дежурные смены: одни готовят еду, другие выполняют прочие необходимые работы, постепенно учась справляться с ними самостоятельно.

«Ребёнок возвращается оттуда, обладая серьёзнейшими навыками. А приезжает туда безруким идиотом. Почему? Благодаря родителям», — заявил Пучков в эфире радио Sputnik.

Ранее Дмитрий Пучков заявил, что россияне «катастрофически тупеют» от социальных сетей. По его мнению, большинство пользователей тратят на электронные платформы время и силы, не получая взамен пользы.