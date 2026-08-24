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24 августа, 12:10

«Ураган в мыслях и жизни»: Почему школьники теряют самостоятельность в 5 классе

Методист Абаза: Ученик 5 класса зачастую не может сделать уроки без мамы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Переход в пятый класс может привести к временному откату в самостоятельности: ребёнок, который ещё недавно сам делал уроки и собирал портфель, снова начинает обращаться за помощью к родителям. Причина не в ухудшении способностей, а в резкой смене привычной системы, рассказала методист Карина Абаза.

Вместо одного учителя появляются сразу несколько педагогов со своими требованиями, новые кабинеты и предметы. Школьнику приходится одновременно помнить расписание, домашние задания, сроки и правила оформления работ.

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«И такой ураган в мыслях и жизни творится почти ежедневно. Необходимо быть собранным и внимательным даже на переменах, держать в голове каждую деталь», — подчеркнула собеседница РИАМО.

По её словам, прежние навыки самостоятельности формировались в начальной школе, где организация учёбы была понятнее и большую часть важных вещей контролировал один педагог. В средней школе эта ответственность резко переходит к самому ученику, поэтому первое время помощь родителей может быть вполне естественной.

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Ранее психолог посоветовала не заставлять сильно уставшего ребёнка любой ценой делать домашнее задание. Родителям важно отличать реальную перегрузку от обычного нежелания заниматься и учитывать состояние школьника.

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Борис Эльфанд
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