«Ураган в мыслях и жизни»: Почему школьники теряют самостоятельность в 5 классе

Переход в пятый класс может привести к временному откату в самостоятельности: ребёнок, который ещё недавно сам делал уроки и собирал портфель, снова начинает обращаться за помощью к родителям. Причина не в ухудшении способностей, а в резкой смене привычной системы, рассказала методист Карина Абаза.

Вместо одного учителя появляются сразу несколько педагогов со своими требованиями, новые кабинеты и предметы. Школьнику приходится одновременно помнить расписание, домашние задания, сроки и правила оформления работ.

«И такой ураган в мыслях и жизни творится почти ежедневно. Необходимо быть собранным и внимательным даже на переменах, держать в голове каждую деталь», — подчеркнула собеседница РИАМО.

По её словам, прежние навыки самостоятельности формировались в начальной школе, где организация учёбы была понятнее и большую часть важных вещей контролировал один педагог. В средней школе эта ответственность резко переходит к самому ученику, поэтому первое время помощь родителей может быть вполне естественной.

Ранее психолог посоветовала не заставлять сильно уставшего ребёнка любой ценой делать домашнее задание. Родителям важно отличать реальную перегрузку от обычного нежелания заниматься и учитывать состояние школьника.