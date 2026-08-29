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29 августа, 13:13

«Тяжёлая адаптация к ломке»: Родителей призвали ограничить школьникам гаджеты

Психолог Покусаева рекомендовала ограничить школьникам гаджеты к 1 Сентября

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Школьникам нужно ограничивать время с гаджетами ещё до окончания летних каникул, чтобы резкая смена привычек не совпала с учебной нагрузкой, посоветовала детский и семейный психолог Олеся Покусаева. По её словам, одновременно ребёнка следует возвращать к школьному режиму: менять время подъёма, питание и распорядок дня.

Специалист рекомендовала не отбирать смартфон внезапно, а заранее объяснить новые правила и постепенно сокращать время перед экраном. Первые дни такой перестройки могут оказаться непростыми и для детей, и для родителей.

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«Вообще, это несколько дней тяжёлой адаптации к условной ломке. Родителям придётся выдержать этот стресс», — предупредила собеседница 360.ru.

Кроме того, она не рекомендовала усиливать тревогу перед началом учебного года. Родителям не стоит заранее пугать ребёнка плохими оценками или представлять возвращение в школу как тяжёлое испытание.

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Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября использование телефонов во время уроков будет ограничено. На переменах порядок использования гаджетов смогут определять сами образовательные организации.

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Борис Эльфанд
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