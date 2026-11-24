В США 58-летняя Молли Фалко установила мировой рекорд, прожив целый год с функционирующей почкой генетически модифицированной свиньи. Жительница штата Нью-Гэмпшир, мать двоих детей и бывший шеф-повар стала первой пациенткой, которой после такой трансплантации удалось обходиться без диализа на протяжении столь длительного времени, сообщает The New York Times.

Американка страдала врождённым заболеванием, которое привело к почечной недостаточности. Экспериментальную операцию ей провели 22 ноября 2025 года в Массачусетской больнице общего профиля. После трансплантации возникли осложнения, однако с февраля женщина ни разу не попадала в больницу. У неё появились силы готовить для семьи, встречаться с друзьями и снова садиться за руль.

По словам руководителя программы ксенотрансплантации Леонардо Риеллы, пересаженный орган не только очищает организм от токсинов и вырабатывает мочу, но и поддерживает водно-минеральный баланс. Медики пока не планируют удалять почку и надеются, что она прослужит пациентке как минимум ещё год.

Достижение Фалко особенно важно на фоне дефицита донорских органов. В США более полумиллиона пациентов с почечной недостаточностью зависят от диализа, около 90 тысяч ожидают трансплантации. При этом в 2025 году было проведено менее 26 тысяч операций по пересадке почек. Ежедневно в среднем 12 человек умирают, так и не дождавшись подходящего органа.

Хотя ксенотрансплантация пока остаётся экспериментальным методом, специалисты рассчитывают, что в будущем она позволит сократить дефицит донорских органов. В первом квартале 2027 года компания eGenesis намерена начать клиническое исследование с участием 33 пациентов в возрасте от 50 до 70 лет.

Напомним, в сентябре Life.ru рассказывал о 66-летнем американце Тиме Эндрюсе, который прожил со свиной почкой 271 день. Из-за образования тромбов медикам пришлось удалить пересаженный орган, однако впоследствии мужчина успешно перенёс трансплантацию человеческой почки.