В Петербурге спасли пациента с зеркальным расположением всех внутренних органов
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Хирурги Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге удалили аппендикс пациенту, у которого все внутренние органы расположены зеркально. Мужчина поступил с болью в левой части живота и сам предположил, что у него аппендицит.
Рентген показал, что органы расположены зеркально. Хирурги встали с другой стороны операционного стола, переложили инструменты и удалили воспалённый аппендикс слева. После вмешательства пациента подготовили к выписке, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
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