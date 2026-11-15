В Петербурге кардиохирурги провели сложную операцию на сердце десятилетнего мальчика из Северодонецка, которому угрожала опасная для жизни аритмия. Об успешном лечении ребёнка сообщили в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете (СПбГПМУ).

Кирилл Булинок родился с тяжёлым пороком сердца — атрезией лёгочной артерии. Первую операцию ему сделали ещё в двухмесячном возрасте, однако со временем правый желудочек значительно увеличился, а на месте установленной ранее заплаты образовалась гигантская аневризма.

Как уточняет РИА «Новости», операция на остановленном сердце продолжалась пять часов. Врачи не смогли использовать менее травматичную эндоваскулярную технологию, поскольку размеры аневризмы превышали возможности существующих клапанных протезов. Поэтому потребовалось открытое хирургическое вмешательство.

Операция состоялась 22 октября. Специально для Кирилла петербургский Банк гомографтов предоставил биологический протез, подобранный с учётом особенностей его сердца. Новый клапан должен обеспечить нормальный кровоток и помочь сердцу справляться с нагрузками по мере роста ребёнка.

По словам заведующего кардиохирургической службой СПбГПМУ Андрея Нохрина, без операции правый желудочек продолжал бы расширяться, повышая риск опасных нарушений сердечного ритма. После вмешательства мальчик несколько дней провёл в реанимации, затем его перевели в обычную палату. Сейчас Кирилл хорошо себя чувствует и готовится к выписке.

В клинике наблюдается и девятилетняя Николь Сокирка из посёлка Новопсков в ЛНР. Девочка перенесла несколько сложных вмешательств из-за врождённых пороков сердца, которые могли привести к тяжёлой сердечной недостаточности. За восемь месяцев после лечения она прибавила шесть килограммов, выросла на четыре сантиметра и теперь мечтает стать детским врачом.

По данным РИА «Новости», с начала года специалисты СПбГПМУ оказали медицинскую помощь более чем ста детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В университете поддерживают постоянную связь с региональными минздравами и при необходимости меняют график госпитализаций, чтобы оперативно принимать маленьких пациентов.