Хирурги Томского областного онкологического диспансера удалили пациентке гигантскую опухоль яичника объёмом 35 литров. Новообразование сдавливало внутренние органы и представляло серьёзную угрозу для жизни женщины. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Томской области.

Томские врачи удалили женщине гигантскую опухоль яичника объёмом 35 литров. Фото © Telegram / ОБЛАСТЬ ЗДОРОВЬЯ

Пациентка приехала на лечение из Тамбовской области. Первые тревожные симптомы появились ещё в июле: у женщины начал стремительно увеличиваться живот, возникли слабость и одышка. Обследование выявило огромное кистозно-солидное образование правого яичника, которое нарушало работу печени и мочеточника.

Состояние женщины осложнялось тяжёлой анемией. Прежде чем приступить к удалению опухоли, врачам пришлось экстренно госпитализировать её в городскую клиническую больницу № 3 имени Б. И. Альперовича. Там пациентке провели переливание крови и стабилизировали показатели организма.

После подготовки онкологи выполнили сложную циторедуктивную операцию. Хирурги удалили гигантское новообразование и поражённые участки соседних органов, максимально избавив организм от опухолевых тканей.

Однако спустя шесть суток возникло тяжёлое осложнение. Из-за длительного сдавливания органов произошла перфорация купола слепой кишки. Медикам пришлось срочно провести повторное хирургическое вмешательство.

Благодаря работе хирургов и реаниматологов осложнение удалось преодолеть. Сейчас женщина уже выписана из стационара. Впереди у неё следующий этап лечения — химиотерапия, дата повторной госпитализации уже определена. Гистологическое исследование показало, что у пациентки серозный рак яичника низкой степени злокачественности, стадия IIIB.

«За каждым сложным хирургическим вмешательством стоит работа целой команды — специалистов, которые принимают ответственные решения, действуют сообща и сопровождают пациента на каждом этапе лечения», — отметил главный врач Томского онкодиспансера Максим Грищенко.

Ранее Life.ru сообщал, что подмосковные хирурги удалили женщине гигантские опухоли общей массой почти 20 килограммов. Пациентка из Африки обратилась за помощью в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии. Операция продолжалась около четырёх часов и завершилась успешно.