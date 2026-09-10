Год назад были последними: Россияне взяли реванш на турнире по копке могил
Россияне стали седьмыми на международном турнире по копке могил
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российская команда поднялась с последнего на седьмое место на международном турнире по скоростной копке могил в Венгрии. Страну представляли блогер Константин Стругов и сотрудник Новосибирского крематория Артём Горбиков.
В соревнованиях участвовали 19 команд. Стругов и Горбиков приехали на турнир второй год подряд: во время предыдущей попытки россияне замкнули турнирную таблицу.
Участникам предстояло вручную выкопать могилу глубиной 1,6 метра. После оценки результата яму требовалось засыпать.
Лучше остальных с заданием справилась команда хозяев турнира. Победители получили 200 тысяч форинтов — около 55 тысяч рублей.
Российский дуэт в этот раз вошёл в первую десятку. По сравнению с прошлогодним дебютом команда отыграла сразу несколько позиций.
В прошлом году Life.ru рассказывал о дебюте российской команды на чемпионате по скоростной копке могил в Венгрии. Тогда команда наших соотечественников заняла последнее место среди 21 дуэта. Победителями стали венгры Ласло Киш и Роберт Надь, выполнившие задание за 1 час 33 минуты 20 секунд.
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