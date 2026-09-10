Год назад были последними: Россияне взяли реванш на турнире по копке могил

Российская команда поднялась с последнего на седьмое место на международном турнире по скоростной копке могил в Венгрии. Страну представляли блогер Константин Стругов и сотрудник Новосибирского крематория Артём Горбиков.

В соревнованиях участвовали 19 команд. Стругов и Горбиков приехали на турнир второй год подряд: во время предыдущей попытки россияне замкнули турнирную таблицу.

Участникам предстояло вручную выкопать могилу глубиной 1,6 метра. После оценки результата яму требовалось засыпать.

Лучше остальных с заданием справилась команда хозяев турнира. Победители получили 200 тысяч форинтов — около 55 тысяч рублей.

Российский дуэт в этот раз вошёл в первую десятку. По сравнению с прошлогодним дебютом команда отыграла сразу несколько позиций.

В прошлом году Life.ru рассказывал о дебюте российской команды на чемпионате по скоростной копке могил в Венгрии. Тогда команда наших соотечественников заняла последнее место среди 21 дуэта. Победителями стали венгры Ласло Киш и Роберт Надь, выполнившие задание за 1 час 33 минуты 20 секунд.