Сын петербурженки, в квартире которой после пожара обнаружили кошачьи останки и живых животных, годами пытался помочь матери, но она отказывалась от лечения и не пускала его домой. Мужчина рассказал РЕН ТВ, что полностью содержал женщину, оплачивал жильё и регулярно привозил продукты как для неё, так и для питомцев.

По словам мужчины, сначала мать приносила кошек домой из сострадания: подбирала бездомных животных, кормила их и оставляла у себя. Постепенно квартира оказалась заполнена питомцами и различным хламом. Сын пытался навести порядок, но женщина запрещала ему выбрасывать вещи.

«Я полностью содержал её и оплачивал квартиру, и ей еду привозил, и кошкам, причём регулярно. Иногда собирал то, что было в прихожей, что мог, выносил на помойку», — рассказал он.

Ситуация осложнялась тем, что мать перестала впускать сына на порог. Когда он приезжал с продуктами, женщина открывала дверь, забирала пакеты и сразу закрывала квартиру. Мужчина также пытался добиться её лечения, однако, по его словам, врачи объясняли, что без согласия пациентки сделать это невозможно.

Пожар в квартире на Тихорецком проспекте произошёл 24 ноября. После происшествия хозяйку госпитализировали из-за нестабильного эмоционального состояния. В помещении обнаружили кошачьи останки и живых животных. По информации районной администрации, там находились 11 кошек — всех их впоследствии забрали волонтёры.

Напомним, после пожара в квартире на Тихорецком проспекте в Петербурге обнаружили около 10 живых кошек, а также мумифицированные останки, скелеты и шкуры животных. По словам соседей, хозяйка раньше занималась волонтёрством, подбирала и лечила бездомных питомцев, а в какой-то момент их число достигло 40. Местные жители неоднократно жаловались на сильный неприятный запах из квартиры.