Российский боевик «Батюшка», часть которого снимали на передовой с участием бойцов СВО, теперь смогут посмотреть зрители от 16 лет. О пересмотре возрастного ограничения эксклюзивно ТАСС рассказал режиссёр и продюсер Роман Высоцкий.

«Изначально Министерство культуры России выдало на кинофильм «Батюшка» прокатное удостоверение и удостоверение национального фильма с возрастным цензом 18+. Но по нашей просьбе, учитывая особую значимость фильма для патриотического воспитания подростков и молодёжи, федеральное ведомство снизило возрастной ценз до 16+», — сообщил он.

Работа над 94-минутной картиной заняла три года. Некоторые эпизоды создавались в Херсонской области, в районе Алешек и села Великие Копани. В съёмках участвовали военнослужащие, часть которых впоследствии погибла при выполнении боевых задач. Другие продолжают службу, а получившие ранения и ушедшие в отставку занимаются доставкой гуманитарных грузов.

В актёрский состав также вошли Эдуард Флёров, Михаил Солодко, Владимир Тимофеев, Михаил Васьков и Владимир Антоник. Вместе с профессиональными артистами в кадре появились 100 воспитанников Волгоградского кадетского корпуса Следственного комитета имени Ф. Ф. Слипченко, а также молодые участники из разных российских регионов.

Одним из сценаристов и военным консультантом стал ветеран боевых действий Олег Прусаков с позывным Дырокол. Он проходил службу в штурмовых подразделениях, состоит в Союзе писателей России и занимается кинодраматургией. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов.

По мнению Высоцкого, участие в настоящих съёмках вместе с известными актёрами особенно привлекательно для молодёжи. Режиссёр подчеркнул, что подобный опыт надолго останется в памяти ребят.

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