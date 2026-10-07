Гол на 15-й секунде принёс Белоруссии победу над Финляндией в Лиге наций

Сборная Белоруссии одержала важнейшую победу над Финляндией в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча прошла на нейтральном поле в Будапеште на стадионе «Рудольф Илловски» и завершилась со счётом 1:0 в пользу белорусской команды, которая из-за санкций УЕФА проводит домашние матчи за пределами страны.

Решающий эпизод произошёл буквально на старте игры. Уже на 15-й секунде нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Шуманский поразил ворота финской сборной. Этот мяч стал одним из самых быстрых голов в текущем розыгрыше турнира и во многом предопределил исход встречи. У белорусов была отличная возможность удвоить преимущество — на 15-й минуте защитник Захар Волков подошёл к одиннадцатиметровой отметке, однако не смог переиграть вратаря соперников.

В другом матче группы сборная Албании минимально обыграла Сан-Марино, забив победный мяч с пенальти в компенсированное время (2:1). Этот результат позволил албанцам единолично возглавить группу 1 Лиги С с девятью очками в активе. Белоруссия и Финляндия теперь имеют по семь баллов и продолжают борьбу за второе место, которое может дать путёвку в стыковые матчи за повышение в классе. Сан-Марино замыкает таблицу без единого набранного очка.

В следующем туре, который состоится 12 ноября, Белоруссия встретится с Сан-Марино, а Финляндия проведёт решающий матч против лидера группы Албании.

Ранее сборная Франции обыграла команду Бельгии в четвёртом туре Лиги наций УЕФА. Матч состоялся на «Стад де Франс» в Сен-Дени. Стоит отметить, что ещё до 77-й минуты бельгийцы вели в счёте, однако затем пропустили четыре мяча.