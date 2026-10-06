Сборная Испании обыграла хорватов и продлила беспроигрышную серию до 42 матчей

Сборная Испании на выезде обыграла Хорватию со счётом 2:1 в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Таким образом, испанцы одержали четвёртую победу подряд в турнире и досрочно вышли в четвертьфинал.

Хозяева открыли счёт на 17-й минуте — отличился Иван Перишич. Испания отыгралась после перерыва благодаря Микелю Мерино, который забил на 61-й минуте, а за несколько минут до финального свистка оформил дубль.

Стоит отметить, что с 80-й минуты Хорватия играла в меньшинстве после удаления Перишича.

Испанцы набрали 12 очков и возглавляют группу 3 высшего дивизиона Лиги наций. Команда стала вторым участником четвертьфинала после Португалии. Кроме того, эта победа позволила сборной Испании довести беспроигрышную серию до 42 матчей.

В другом матче группы Англия дома разгромила Чехию со счётом 3:0. Дубль оформил Гарри Кейн, для которого эта встреча стала 125-й в составе национальной команды — столько же матчей за Англию провел рекордсмен Питер Шилтон.

После четырёх туров Англия занимает второе место с девятью очками, Хорватия идет третьей с тремя баллами, а Чехия остаётся последней без набранных очков. Следующие матчи группы состоятся 12 ноября: Испания сыграет в гостях с Чехией, а Англия примет Хорватию.

Ранее сборная Франции устроила фестиваль голов в конце второго тайма и победила Бельгию со счётом 4:1 в матче четвёртого тура Лиги наций. После первой половины встречи хозяева уступали, но сумели полностью переломить ход игры.