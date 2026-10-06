Франция разгромила Бельгию в Лиге наций, забив четыре гола за 13 минут

Сборная Франции устроила фестиваль голов в конце второго тайма и победила Бельгию со счётом 4:1 в матче четвёртого тура Лиги наций. После первой половины встречи хозяева уступали, но сумели полностью переломить ход игры.

Бельгийцы открыли счёт на 35-й минуте — Доди Лукебакио отправил мяч в ворота французской команды. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей.

Развязка наступила во второй половине. На 77-й минуте Дезире Дуэ восстановил равновесие, а ещё через четыре минуты Райан Шерки вывел Францию вперёд. Концовка осталась за хозяевами. Майкл Олисе сначала забил на 88-й минуте, а уже в добавленное время оформил дубль и установил окончательный счёт — 4:1.

После этой победы Франция набрала 10 очков и сохранила первое место в группе A1. У Бельгии осталось шесть очков, команда занимает третью позицию. Второй с семью очками идёт сборная Италии, которая обыграла Турцию (3:1).

В следующем туре, который состоится 12 ноября, Франция на выезде сыграет с Италией, а Бельгия в гостях встретится с Турцией.

Ранее сборная Испании обыграла Чехию в Овьедо со счётом 3:1 и одержала десятую победу подряд. Команда Луиса де ла Фуэнте после трёх туров набрала девять очков и продолжает лидировать в группе 3. В ноябре испанцы проведут ещё два матча — 12-го числа сыграют в Праге с Чехией, а 15 ноября примут Англию на стадионе «Метрополитано».