Испанцы продлили рекордную беспроигрышную серию, обыграв хорватов в Лиге наций

Сборная Испании одержала вторую победу подряд в Лиге наций, разгромив Хорватию со счётом 4:1 в Севилье. Благодаря этому результату испанцы довели свою беспроигрышную серию до 40 матчей.

Счёт был открыт счёт уже на 2-й минуте — гол забил Ламин Ямаль. На 28-й минуте хорватская команда отыгралась благодаря мячу Диона Белё. Однако ещё в первой тайме Испания снова вышла вперёд: на 31-й минуте отличился Марк Пубиль.

После перерыва Ямаль оформил дубль, забив на 63-й минуте. Окончательный счёт установил Нико Уильямс, который поразил ворота Хорватии на 89-й минуте.

Серия Испании без поражений теперь насчитывает 40 встреч. Команда ещё на ЧМ превзошла достижение Италии, которая в период с 2018 по 2021 год не проигрывала 37 матчей. В первом туре текущего розыгрыша Лиги наций испанцы также добились победы, обыграв Англию со счётом 3:2.

В другом матче группы 3 элитного дивизиона Англия победила Чехию — 2:0. После двух туров Испания единолично возглавляет таблицу с шестью очками. У Англии и Хорватии по три очка, Чехия пока не набрала ни одного.

В следующем туре, который пройдёт 3 октября, Испания примет Чехию. Хорватия в этот же день сыграет дома с Англией.

Ранее Португалия без Роналду в составе победила Норвегию со счётом 2:1 в матче второго тура Лиги наций, который прошёл в Осло. Команда Жоржи Жезуша дважды выходила вперёд, а хозяева сумели ответить лишь одним голом Эрлинга Холанда.