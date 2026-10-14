Гол ценой разбитого лица: Форвард «Спартака» забросил шайбу головой в матче КХЛ

Нападающий московского «Спартака» Александр Беляев забросил необычную шайбу в ворота хабаровского «Амура», подставив под бросок партнёра собственное лицо. Гол засчитали, однако хоккеист получил рассечение и был вынужден покинуть лёд.

Форвард «Спартака» отличился невероятным голом в КХЛ. Видео © Telegram / Mash на спорте

Курьёзный момент произошёл на 19-й минуте первого периода матча регулярного чемпионата КХЛ в Хабаровске. Защитник красно-белых Дмитрий Вишневский мощно бросил по воротам во время розыгрыша большинства. Шайба угодила в лицо находившемуся перед голкипером Беляеву и отскочила прямо в сетку.

Несмотря на болезненное попадание, форвард успел отпраздновать взятие ворот вместе с партнёрами. Однако вскоре у него заметили кровотечение. После этого хоккеист отправился в подтрибунное помещение.

Необычный гол прервал впечатляющую серию хабаровского клуба. До встречи со «Спартаком» «Амур» не пропускал в меньшинстве на протяжении 13 матчей, успешно выдержав 44 розыгрыша большинства соперников.

Для Беляева заброшенная шайба стала восьмой в нынешнем сезоне КХЛ. По итогу встречи красно-белые одержали победу со счётом 2:1.

Ранее Life.ru рассказывал о рекордной победе «Спартака» над «Северсталью» со счётом 8:0. Тогда москвичи забросили три шайбы за первые две минуты матча — подобного в истории КХЛ ещё не случалось. Беляев отметился дублем, а для главного тренера красно-белых Алексея Жамнова эта победа стала сотой в лиге в основное время.