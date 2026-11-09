К концу 2026 года в каждом регионе России должен появиться головной центр по медицине здорового долголетия. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарной сессии IV Международного форума природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт».

«2026 год является переходным для внедрения этого направления в субъектах Российской Федерации, и уже к концу 2026 года каждый регион должен иметь головной центр по медицине здорового долголетия», — подчеркнула Голикова.

По словам вице-премьера, текущий год отведён на внедрение нового направления медицины в российских субъектах. Региональные власти должны обеспечить создание соответствующих головных центров до завершения этого периода.

Ранее Life.ru сообщал, что гериатр Ольга Ткачёва назвала шесть групп заболеваний, связанных со старением организма. Среди главных угроз здоровью специалист выделила сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет и деменцию. По её словам, центры здорового долголетия помогут выявлять ранние признаки нарушений ещё до развития болезней, когда профилактические меры могут быть наиболее эффективными.