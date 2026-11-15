Трансгендерные* актёры в Голливуде столкнулись с резким сокращением предложений о работе, а число соответствующих персонажей в американских сериалах за год уменьшилось на 79%. Некоторые исполнители лишились стабильного заработка и медицинской страховки. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на исследование организации GLAAD и интервью с артистами.

Согласно исследованию, в телевизионном сезоне 2025–2026 годов среди 369 ЛГБТ*-персонажей насчитали лишь семь трансгендерных — против 33 годом ранее. При этом в 225 фильмах, выпущенных десятью крупными кинодистрибьюторами, таких персонажей не оказалось вовсе.

Актриса Трейс Лисетт, получившая номинацию на премию Independent Spirit за главную роль в драме «Моника», рассказала, что после профессионального успеха практически перестала получать приглашения на съёмки. За 2026 год она прошла около семи прослушиваний, но с конца весны новых предложений не поступало.

Похожие трудности испытывают и другие представители индустрии. Актёр Джек Хейвен публично искал работу, чтобы сохранить право на медицинскую страховку профсоюза SAG-AFTRA. Актриса Лаверн Кокс ранее сообщала о сокращении доходов примерно на 90% за два года.

О проблемах с трудоустройством рассказали также Вико Ортис, известный по сериалу «Наш флаг означает смерть», и Ребекка Рут, снимавшаяся в «Ходе королевы». По их мнению, студии стали осторожнее относиться к подобным проектам из-за опасений негативной реакции части аудитории.

Представители GLAAD связывают сокращение числа ролей не только с общим спадом производства сериалов, но и с изменением общественно-политической обстановки в США. При этом организация подчёркивает, что отсутствие персонажей не означает исчезновения интереса зрителей к историям с их участием.

Несмотря на сложности, некоторые актёры продолжают работать в независимом кино, озвучивании и небольших проектах. Авторы исследования отмечают, что в следующем телевизионном сезоне ситуация может оказаться ещё сложнее: ни один из семи учтённых трансгендерных* персонажей не должен вернуться в качестве постоянного героя действующего сериала.

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