В американском городе Вест-Голливуд, штат Калифорния, разрешили официально регистрировать отношения трёх, четырёх и более человек. Городской совет единогласно одобрил новые правила, которые предоставляют участникам таких союзов часть юридических гарантий, доступных обычным семейным парам. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Закон распространяется на полиаморные* отношения — добровольные союзы, в которых состоят сразу несколько партнёров. Участниками могут стать совершеннолетние люди, согласные разделять общие жизненные обязанности и заботиться друг о друге. При этом максимальное количество человек в одном союзе не ограничено.

Регистрация позволит партнёрам навещать друг друга в больницах и местах заключения, находящихся под юрисдикцией Вест-Голливуда. Кроме того, им предоставят дополнительные гарантии при аренде жилья. Например, арендодатель не сможет расторгнуть договор только из-за того, что один из участников союза съехал, а остальные продолжают жить в квартире.

Примечательно, что оформить такие отношения смогут даже люди, проживающие за пределами города. Однако предусмотренные законом права будут действовать только в пределах местной юрисдикции. Новые правила должны вступить в силу 2 декабря. При этом зарегистрированный союз нескольких человек не будет считаться официальным браком. Его участники не получат автоматически права на наследство, совместную уплату налогов, медицинскую страховку партнёра и другие льготы, предусмотренные законодательством Калифорнии и США для супругов.

Инициативу начали обсуждать ещё весной 2026 года, когда власти Вест-Голливуда запретили дискриминацию по признаку семейного устройства. Сторонники нововведения считают, что регистрация поможет людям в нетрадиционных семейных союзах решать бытовые и юридические вопросы. При этом отдельные представители полиаморного сообщества уже предложили расширить закон, чтобы учитывать более сложные формы отношений. Вест-Голливуд стал не первым американским городом, признавшим подобные союзы. Ранее аналогичные механизмы регистрации появились в Сомервилле и Кембридже, штат Массачусетс.

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