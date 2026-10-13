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Регион
Опубликовано 13 октября, 17:01

Парламент Венгрии отменил часть ограничений на ЛГБТ*-контент для детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thomas Thier-Hassler

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thomas Thier-Hassler

Парламент Венгрии отменил ряд ограничений на материалы, связанные с ЛГБТ*, которые были введены в 2021 году при правительстве Виктора Орбана. Поправки в закон «О защите детей» поддержали 139 депутатов, против выступил 51. Об этом сообщает AFP.

Прежние положения запрещали демонстрацию и продвижение тем гомосексуальности и смены пола в материалах, доступных несовершеннолетним. Теперь законодательство сосредоточено на защите детей до 18 лет от контента, способного серьёзно навредить их физическому, интеллектуальному, эмоциональному или нравственному развитию.

Премьер-министр Петер Мадьяр представил изменения не как восстановление прав ЛГБТ*-сообщества, а как усиление защиты детей независимо от сексуальной ориентации. По его словам, новые нормы позволят привести законодательство страны в соответствие с требованиями Евросоюза.

Это первый существенный пересмотр ограничений времён Орбана после прихода Мадьяра к власти в мае 2026 года. Партия бывшего премьера «Фидес» выступила против поправок, обвинив правительство в уступках под давлением Брюсселя.

Представитель правозащитной организации Hatter Society Тамаш Домбош приветствовал снятие ограничений, однако подчеркнул, что одного решения недостаточно. В стране по-прежнему действуют нормы, касающиеся юридического признания гендерной идентичности и усыновления детей однополыми парами.

В апреле 2026 года Суд Евросоюза признал положения венгерского закона 2021 года противоречащими основополагающим принципам объединения. Нынешние поправки стали ответом Будапешта на это решение.

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Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз пригрозил Венгрии санкциями из-за закона об ограничении ЛГБТ*-пропаганды среди несовершеннолетних. В июле 2021 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала пересмотреть документ, заявив о его противоречии европейскому законодательству. Именно отдельные положения этого закона теперь отменил венгерский парламент.

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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

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Наталья Демьянова
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