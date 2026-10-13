Парламент Венгрии отменил часть ограничений на ЛГБТ*-контент для детей

Парламент Венгрии отменил ряд ограничений на материалы, связанные с ЛГБТ*, которые были введены в 2021 году при правительстве Виктора Орбана. Поправки в закон «О защите детей» поддержали 139 депутатов, против выступил 51. Об этом сообщает AFP.

Прежние положения запрещали демонстрацию и продвижение тем гомосексуальности и смены пола в материалах, доступных несовершеннолетним. Теперь законодательство сосредоточено на защите детей до 18 лет от контента, способного серьёзно навредить их физическому, интеллектуальному, эмоциональному или нравственному развитию.

Премьер-министр Петер Мадьяр представил изменения не как восстановление прав ЛГБТ*-сообщества, а как усиление защиты детей независимо от сексуальной ориентации. По его словам, новые нормы позволят привести законодательство страны в соответствие с требованиями Евросоюза.

Это первый существенный пересмотр ограничений времён Орбана после прихода Мадьяра к власти в мае 2026 года. Партия бывшего премьера «Фидес» выступила против поправок, обвинив правительство в уступках под давлением Брюсселя.

Представитель правозащитной организации Hatter Society Тамаш Домбош приветствовал снятие ограничений, однако подчеркнул, что одного решения недостаточно. В стране по-прежнему действуют нормы, касающиеся юридического признания гендерной идентичности и усыновления детей однополыми парами.

В апреле 2026 года Суд Евросоюза признал положения венгерского закона 2021 года противоречащими основополагающим принципам объединения. Нынешние поправки стали ответом Будапешта на это решение.

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз пригрозил Венгрии санкциями из-за закона об ограничении ЛГБТ*-пропаганды среди несовершеннолетних. В июле 2021 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала пересмотреть документ, заявив о его противоречии европейскому законодательству. Именно отдельные положения этого закона теперь отменил венгерский парламент.

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