«Мать и отец» — больше нельзя: В Британии переписывают привычный язык, чтобы не ущемить ЛГБТ*

Партия зелёных Англии и Уэльса рекомендовала своим членам отказаться от формулировки «матери и отцы» в пользу нейтрального варианта «родители и опекуны». Это следует из партийного руководства по инклюзивной терминологии, которое используется как учебный материал по вопросам равенства.

Под ограничения попал целый набор привычных слов и выражений. Членам партии советуют отказаться от терминов «гомосексуал»*, «транссексуал»*, «сексуальные предпочтения», «пожилой», а также от некоторых обозначений профессий с указанием пола. Chairman (председатель) предлагается менять на chair, policeman (полицейский) — на police officer (офицер полиции).

Авторы документа отдельно прошлись по формулировкам, связанным с психическим здоровьем и этнической принадлежностью. Слова вроде crazy (сумасшедший) и nutter (псих) названы неподходящими, поскольку, по версии составителей, они усиливают негативные стереотипы. Выражение BAME (этнические меньшинства, включая чернокожих и азиатов) также рекомендуют использовать осторожно, чтобы не объединять разные группы под одним ярлыком.

В руководстве прямо говорится, что неверно выбранные слова могут создать «недружелюбную или исключающую» атмосферу. Повторяющееся или намеренное использование такой лексики может быть расценено как домогательство и нарушение партийного кодекса поведения.

Сами «зелёные» заявили, что документ является стандартным учебным материалом по вопросам равенства. При этом его требования уже используются для обучения членов партии, а от активистов ожидают, что после замечаний они будут менять свою речь.

Новые правила вызвали резкую реакцию в Британии. Автор книг «Гарри Поттер» Джоан Роулинг ответила на список саркастическим постом, намеренно собрав в одной фразе сразу несколько слов, которые руководство считает нежелательными.

«Говоря как пожилая мать троих детей, которая не меняла пола* и знает многих гомосексуалов*, моё здоровое и сексуально предпочтительное мнение таково: Зелёные превращаются в полных сумасшедших», — написала она.

Документ появился на фоне резкого роста самой партии после прихода Зака Полански. С сентября 2025 года число членов партии выросло примерно с 68 тысяч до более чем 200 тысяч к марту 2026-го. На майских местных выборах зелёные получили 587 мест, увеличив своё представительство на 441 советника.

Ранее в Англии три полицейских управления подтвердили, что выдают гендерно-флюидным* сотрудникам по несколько служебных удостоверений. Это позволяет отражать разные гендерные идентичности. Речь идёт о подразделениях в Лестершире, Норфолке и Саффолке. Согласно совместной политике полиции Норфолка и Саффолка, сотрудникам в процессе перехода или гендерно-флюидным полицейским по запросу могут выдать два и более удостоверения. После завершения перехода лишние карточки нужно сдать, оставив одну.

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